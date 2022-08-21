Власти Кургана назвали причину полного закрытия Чеховского моста

Мэрия Кургана рассказала о путях объезда Чеховского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Кургана полностью закроет Чеховский мост из-за невозможности однополосного движения. Об этом мэрия сообщила в соцсети «ВКонтакте». О точных сроках закрытия путепровода пока не сообщается.

«Возможность пропуска автомобильного транспорта по одной полосе путепровода не рассматривается ввиду узости путепровода и отсутствия возможности расположения техники под путепроводом. Согласно ответу ОАО РЖД на вопрос администрации Кургана о восстановлении железнодорожного переезда через железнодорожные пути между улицей Электровозной и Галкинским переездом, открытие железнодорожных переездов I, II, III, IV категории на путях общего пользования при пересечении трех и более путей не допускается», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, на период ремонта Чеховского путепровода объезд будет возможен через улицу Загородную, центр, Бурово-Петровский и Некрасовский мосты. Также рассматривается возможность светофорного регулирования с организацией реверсного движения через туннель в районе Стальмоста.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана закроют Чеховский мост на ремонт после того, как закончатся работы на путепроводе по улице Пролетарской. Это позволит избежать транспортного коллапса в городе. По данным мэрии, контракт с будущим подрядчиком будет рассчитан на два года. Также сообщалось, что в 2023 году планируется ремонт моста на проспекте маршала Голикова.