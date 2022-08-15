Власти Кургана заявили о новом ремонте значимого моста. Фото

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Виды города. Селфи. Курган, набережная тобола, город курган, мост бурова-петрова
На состояние моста обратил внимание местный житель (архивное фото) Фото:

В Кургане в 2023 году планируют отремонтировать путепровод на проспекте маршала Голикова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. По этому путепроводу можно попасть из Заозерного, где проживает около трети населения города, в другие районы Кургана.

«Данный путепровод не является аварийным, но требует ремонта. Ремонт путепровода запланирован в следующем году», — рассказали в пресс-службе.

На состояние моста в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте» обратил внимание пользователь Андрей Кот. По его словам, мост нуждается во внимании.

В 2022 году в Кургане начали ремонтировать Некрасовский и Кировский мосты. Оба временно закрыли для движения. После ремонта Некрасовского моста в Кургане планируют закрыть Чеховский.

По мнению горожанина, мост нуждается во внимании
Фото:
По мосту можно попасть в Заозерный район
Фото:

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В Кургане в 2023 году планируют отремонтировать путепровод на проспекте маршала Голикова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. По этому путепроводу можно попасть из Заозерного, где проживает около трети населения города, в другие районы Кургана. «Данный путепровод не является аварийным, но требует ремонта. Ремонт путепровода запланирован в следующем году», — рассказали в пресс-службе. На состояние моста в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте» обратил внимание пользователь Андрей Кот. По его словам, мост нуждается во внимании. В 2022 году в Кургане начали ремонтировать Некрасовский и Кировский мосты. Оба временно закрыли для движения. После ремонта Некрасовского моста в Кургане планируют закрыть Чеховский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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