На состояние моста обратил внимание местный житель (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

В Кургане в 2023 году планируют отремонтировать путепровод на проспекте маршала Голикова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. По этому путепроводу можно попасть из Заозерного, где проживает около трети населения города, в другие районы Кургана.

«Данный путепровод не является аварийным, но требует ремонта. Ремонт путепровода запланирован в следующем году», — рассказали в пресс-службе.

На состояние моста в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте» обратил внимание пользователь Андрей Кот. По его словам, мост нуждается во внимании.

В 2022 году в Кургане начали ремонтировать Некрасовский и Кировский мосты. Оба временно закрыли для движения. После ремонта Некрасовского моста в Кургане планируют закрыть Чеховский.

По мнению горожанина, мост нуждается во внимании Фото: Андрей Кот, группа «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте»