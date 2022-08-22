Семья из Екатеринбурга разбилась на трассе под Волгоградом

В ДТП под Волгоградом разбилась семья из Екатеринбурга (архивное фото) Фото: pixabay.com

В результате крупного ДТП на трассе Волгоград—Сызрань три человека погибло, шестеро пострадали. Среди них трое детей: двое трехлетние и один девятилетний. Все пострадавшие — жители Уфы и Екатеринбурга. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

«В аварию попали легковые автомобили „Лада Ларгус“ и SsangYong, а также автобус Setra. На месте происшествия на федеральной магистрали скончались два человека. Еще один участник аварии умер в Центральной городской больнице города Камышина. Это — водитель и две женщины-пассажира из отечественной машины», — передает агентство «РИАЦ», ссылаясь на ведомство.

В камышинской больнице врачи оказывают помощь еще четверым пострадавшим в ДТП. «3-летние двойняшки в состоянии средней степени тяжести находятся в хирургическом отделении», — рассказали в комитете здравоохранения по Волгоградской области.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Пермь—Екатеринбург произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девочка. Также агентство публиковало кадры этой аварии, снятые на видеорегистратор.