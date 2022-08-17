Появилось видео смертельного ДТП со свердловским ребенком

В Сети появилось видео ДТП, произошедшего 16 августа на трассе Пермь — Екатеринбург, в результате которого погибла 16-летняя девочка. Видео появилось в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах — момент столкновения: легковушка врезалась в грузовик, который, выезжая с полосы разгона, не предоставил преимущества. В ДТП погибла 16-летняя свердловчанка, еще трое пассажиров, в том числе полуторогодовалый ребенок, от столкновения получили различное рода травмы.
Ранее URA.RU сообщало, что смертельная авария произошла на 230-м километре трассы, в момент ДТП все пассажиры были пристегнуты. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Ситуацию взяли на контроль сотрудники прокуратуры.
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