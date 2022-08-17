Появилось видео смертельного ДТП со свердловским ребенком

17 августа 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

ДТП произошло 16 августа на трассе Пермь-Екатеринбург (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сети появилось видео ДТП, произошедшего 16 августа на трассе Пермь — Екатеринбург, в результате которого погибла 16-летняя девочка. Видео появилось в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах — момент столкновения: легковушка врезалась в грузовик, который, выезжая с полосы разгона, не предоставил преимущества. В ДТП погибла 16-летняя свердловчанка, еще трое пассажиров, в том числе полуторогодовалый ребенок, от столкновения получили различное рода травмы. Ранее URA.RU сообщало, что смертельная авария произошла на 230-м километре трассы, в момент ДТП все пассажиры были пристегнуты. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Ситуацию взяли на контроль сотрудники прокуратуры.

В Сети появилось видео ДТП, произошедшего 16 августа на трассе Пермь — Екатеринбург, в результате которого погибла 16-летняя девочка. Видео появилось в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах — момент столкновения: легковушка врезалась в грузовик, который, выезжая с полосы разгона, не предоставил преимущества. В ДТП погибла 16-летняя свердловчанка, еще трое пассажиров, в том числе полуторогодовалый ребенок, от столкновения получили различное рода травмы. Ранее URA.RU сообщало, что смертельная авария произошла на 230-м километре трассы, в момент ДТП все пассажиры были пристегнуты. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Ситуацию взяли на контроль сотрудники прокуратуры.