Появилось видео смертельного ДТП со свердловским ребенком

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
ДТП произошло 16 августа на трассе Пермь-Екатеринбург (архивное фото) Фото:

В Сети появилось видео ДТП, произошедшего 16 августа на трассе Пермь — Екатеринбург, в результате которого погибла 16-летняя девочка. Видео появилось в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах — момент столкновения: легковушка врезалась в грузовик, который, выезжая с полосы разгона, не предоставил преимущества. В ДТП погибла 16-летняя свердловчанка, еще трое пассажиров, в том числе полуторогодовалый ребенок, от столкновения получили различное рода травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что смертельная авария произошла на 230-м километре трассы, в момент ДТП все пассажиры были пристегнуты. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Ситуацию взяли на контроль сотрудники прокуратуры.

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В Сети появилось видео ДТП, произошедшего 16 августа на трассе Пермь — Екатеринбург, в результате которого погибла 16-летняя девочка. Видео появилось в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах — момент столкновения: легковушка врезалась в грузовик, который, выезжая с полосы разгона, не предоставил преимущества. В ДТП погибла 16-летняя свердловчанка, еще трое пассажиров, в том числе полуторогодовалый ребенок, от столкновения получили различное рода травмы. Ранее URA.RU сообщало, что смертельная авария произошла на 230-м километре трассы, в момент ДТП все пассажиры были пристегнуты. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства происшествия. Ситуацию взяли на контроль сотрудники прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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