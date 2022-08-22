В Госдуме призвали расследовать дело Дугиной на уровне ООН

России нужно обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) из-за гибели журналистки Дарьи Дугиной, это поможет предотвратить аналогичные акты терроризма. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев. По его мнению, российские правоохранительные органы не должны работать по этому делу в одиночку.
«Россия должна обратиться в ООН и Контртеррористический комитет, поскольку теракт носит межстрановой характер, и российские правоохранительные органы не должны заниматься этим в одиночку», — высказался Шхагошев, передает РИА «Новости». По словам политика, если к делу подключится КТК, то это предупредит новые преступления террористической направленности.
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. В ведомстве опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, с помощью которых восстановлена хронология событий перед совершением преступления. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье Дугиной, а также наградил ее орденом Мужества посмертно.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»