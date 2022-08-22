22 августа 2022

В Госдуме призвали расследовать дело Дугиной на уровне ООН

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме призвали обратиться в ООН и КТК из-за гибели Дарьи Дугиной Фото:
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В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

России нужно обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) из-за гибели журналистки Дарьи Дугиной, это поможет предотвратить аналогичные акты терроризма. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев. По его мнению, российские правоохранительные органы не должны работать по этому делу в одиночку.

«Россия должна обратиться в ООН и Контртеррористический комитет, поскольку теракт носит межстрановой характер, и российские правоохранительные органы не должны заниматься этим в одиночку», — высказался Шхагошев, передает РИА «Новости». По словам политика, если к делу подключится КТК, то это предупредит новые преступления террористической направленности.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. В ведомстве опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, с помощью которых восстановлена хронология событий перед совершением преступления. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье Дугиной, а также наградил ее орденом Мужества посмертно.

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России нужно обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) из-за гибели журналистки Дарьи Дугиной, это поможет предотвратить аналогичные акты терроризма. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев. По его мнению, российские правоохранительные органы не должны работать по этому делу в одиночку. «Россия должна обратиться в ООН и Контртеррористический комитет, поскольку теракт носит межстрановой характер, и российские правоохранительные органы не должны заниматься этим в одиночку», — высказался Шхагошев, передает РИА «Новости». По словам политика, если к делу подключится КТК, то это предупредит новые преступления террористической направленности. Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. В ведомстве опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, с помощью которых восстановлена хронология событий перед совершением преступления. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье Дугиной, а также наградил ее орденом Мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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