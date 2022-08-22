Путин посмертно наградил Дарью Дугину

Погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.
«Наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа“, город Москва (посмертно)», — написано в тексте указа, который опубликован на сайте Кремля. Дугину наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. Российские хакеры из группировки RaHDIt заявили, что Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). ФСБ опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, по которым восстановила хронологию событий перед совершением преступления.
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