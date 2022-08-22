Путин посмертно наградил Дарью Дугину

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Митинг сталинистов возле памятника Кирову. Екатеринбург, герб ссср, флаг россии, советская архитектура, фронтон
Президент России подписал соответствующий указ Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.

«Наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа“, город Москва (посмертно)», — написано в тексте указа, который опубликован на сайте Кремля. Дугину наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. Российские хакеры из группировки RaHDIt заявили, что Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). ФСБ опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, по которым восстановила хронологию событий перед совершением преступления.

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Погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле. «Наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа“, город Москва (посмертно)», — написано в тексте указа, который опубликован на сайте Кремля. Дугину наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга. Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. Российские хакеры из группировки RaHDIt заявили, что Вовк служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). ФСБ опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, по которым восстановила хронологию событий перед совершением преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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