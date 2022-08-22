РИАН: отец убийцы Дугиной сообщил о последнем разговоре с дочерью

Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, рассказал, что его дочь Наталья, за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной, звонила ему посредством интернет-связи из Прибалтики. Об этом он заявил корреспондентам РИА «Новости».
«Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: „Как дела?“ Она говорит: „Все нормально, все нормально“. Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то [еще]. Говорила, что находится вроде в Литве», — сообщил он, передает РИА «Новости». Со слов отца Натальи Вовк, его дочь на момент звонка, находилась в Прибалтике.
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье в результате взрыва автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». ФСБ объявила, что убийство Дугиной готовили спецслужбы Украины, а исполнителем назвали гражданку Украины Наталью Вовк, скрывшуюся в Эстонии. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
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