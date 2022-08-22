ICE: цены на газ в Европе достигли исторического максимума

23 августа 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Цена за газ в Европе обновила исторический рекорд 1996 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Расчетная цена газовых фьючерсов в понедельник побила исторических рекорд с 1996 года, достигнув 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Согласно данным ICE, 22 августа расчетная цена за газ в Европе достигла 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Этот предел стал рекордом за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года, дополняет агентство «Прайм». В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, рост составил 39%. Цена была на отметке более 3000 долларов за тысячу кубометров. Причиной того стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья. По данным биржи ICE, 22 августа стоимость газа в Европе резко возросла и составила 3000 долларов за тысячу кубометров.

Расчетная цена газовых фьючерсов в понедельник побила исторических рекорд с 1996 года, достигнув 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Согласно данным ICE, 22 августа расчетная цена за газ в Европе достигла 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Этот предел стал рекордом за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года, дополняет агентство «Прайм». В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, рост составил 39%. Цена была на отметке более 3000 долларов за тысячу кубометров. Причиной того стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья. По данным биржи ICE, 22 августа стоимость газа в Европе резко возросла и составила 3000 долларов за тысячу кубометров.