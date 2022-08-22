22 августа 2022

ICE: цены на газ в Европе достигли исторического максимума

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Клипарт. Екатеринбург, газ, конфорка, газовая плита, бытовой газ
Цена за газ в Европе обновила исторический рекорд 1996 года Фото:
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Газовый кризис в Европе

Расчетная цена газовых фьючерсов в понедельник побила исторических рекорд с 1996 года, достигнув 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Согласно данным ICE, 22 августа расчетная цена за газ в Европе достигла 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Этот предел стал рекордом за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года, дополняет агентство «Прайм».

В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, рост составил 39%. Цена была на отметке более 3000 долларов за тысячу кубометров. Причиной того стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья. По данным биржи ICE, 22 августа стоимость газа в Европе резко возросла и составила 3000 долларов за тысячу кубометров.

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Расчетная цена газовых фьючерсов в понедельник побила исторических рекорд с 1996 года, достигнув 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Согласно данным ICE, 22 августа расчетная цена за газ в Европе достигла 2861,6 долларов за тысячу кубометров. Этот предел стал рекордом за всю историю работы газовых хабов в Европе с 1996 года, дополняет агентство «Прайм». В начале марта стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, рост составил 39%. Цена была на отметке более 3000 долларов за тысячу кубометров. Причиной того стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья. По данным биржи ICE, 22 августа стоимость газа в Европе резко возросла и составила 3000 долларов за тысячу кубометров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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