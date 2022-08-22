22 августа 2022

Отец Вовк отрицает, что его дочь служила в Азове*

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Наталья Вовк, по словам отца, уволилась из армии по состоянию здоровья Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, проходила службу в рядах ВСУ, однако не состояла в батальоне «Азов»* (запрещенной в России террористической организации). Об этом заявил ее отец.

«Она служила не в „Азове“*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», — приводит слова мужчины РИА «Новости».

Он отметил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. По его словам, в конфликте в Донбассе Вовк участия не принимала.

Ранее ночью с 20 на 21 августа Дарья Дугина погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, когда возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Захар Прилепин также присутствовал на этом мероприятии, однако он поехал на другом автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

* нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация

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Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, проходила службу в рядах ВСУ, однако не состояла в батальоне «Азов»* (запрещенной в России террористической организации). Об этом заявил ее отец. «Она служила не в „Азове“*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», — приводит слова мужчины РИА «Новости». Он отметил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. По его словам, в конфликте в Донбассе Вовк участия не принимала. Ранее ночью с 20 на 21 августа Дарья Дугина погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, когда возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Захар Прилепин также присутствовал на этом мероприятии, однако он поехал на другом автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». * нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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