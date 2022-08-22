Отец Вовк отрицает, что его дочь служила в Азове*

23 августа 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Наталья Вовк, по словам отца, уволилась из армии по состоянию здоровья Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, проходила службу в рядах ВСУ, однако не состояла в батальоне «Азов»* (запрещенной в России террористической организации). Об этом заявил ее отец. «Она служила не в „Азове“*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», — приводит слова мужчины РИА «Новости». Он отметил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. По его словам, в конфликте в Донбассе Вовк участия не принимала. Ранее ночью с 20 на 21 августа Дарья Дугина погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, когда возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Захар Прилепин также присутствовал на этом мероприятии, однако он поехал на другом автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». * нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, проходила службу в рядах ВСУ, однако не состояла в батальоне «Азов»* (запрещенной в России террористической организации). Об этом заявил ее отец. «Она служила не в „Азове“*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», — приводит слова мужчины РИА «Новости». Он отметил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. По его словам, в конфликте в Донбассе Вовк участия не принимала. Ранее ночью с 20 на 21 августа Дарья Дугина погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, когда возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Захар Прилепин также присутствовал на этом мероприятии, однако он поехал на другом автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». * нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация