Отец Вовк отрицает, что его дочь служила в Азове*

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, проходила службу в рядах ВСУ, однако не состояла в батальоне «Азов»* (запрещенной в России террористической организации). Об этом заявил ее отец.
«Она служила не в „Азове“*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», — приводит слова мужчины РИА «Новости».
Он отметил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. По его словам, в конфликте в Донбассе Вовк участия не принимала.
Ранее ночью с 20 на 21 августа Дарья Дугина погибла в результате покушения. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой ехала дочь философа Александра Дугина Дарья, когда возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Захар Прилепин также присутствовал на этом мероприятии, однако он поехал на другом автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».
* нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация
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