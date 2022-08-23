Германия отказалась выполнять требования Зеленского

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Прием немецкого консульства в честь Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, воротников владимир, немецкий флаг
Федеральная канцелярия снова отвергла обвинения в нерешительной помощи Украине Фото:

Германия не сможет больше поставлять вооружение Киеву, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении его стране оружия и финансовой помощи. Об этом заявила представитель министра обороны Германии Кристин Ламбрехт.

«Министерство обороны не видит возможности для дальнейших поставок из запасов войск. Мы подошли к допустимому пределу, что касается поставок со складов Бундесвера. Он не должен быть еще больше ослаблен», — приводит слова Ламбрехт Spiegel.

Автор статьи отмечает, что Федеральная канцелярия ФРГ снова отвергла обвинение в нерешительной помощи оружием. Представитель федерального канцлера Германии Олафа Шольца сослалась на заявление политика о том, что Берлин уже поставляет большое количество оружия и финансов. По их мнению, также важно, чтобы конфликт не обострился.

Ранее Зеленский заявил, что Германия не должна блокировать финансирование, поставки вооружения для Украины, так как государство нуждается в этом. По словам президента, Киев нужно «еще больше поддерживать оружием и снарядами», а в ЕС специально задерживают оказание финансовой помощи на 8 миллиардов евро.

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Германия не сможет больше поставлять вооружение Киеву, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении его стране оружия и финансовой помощи. Об этом заявила представитель министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. «Министерство обороны не видит возможности для дальнейших поставок из запасов войск. Мы подошли к допустимому пределу, что касается поставок со складов Бундесвера. Он не должен быть еще больше ослаблен», — приводит слова Ламбрехт Spiegel. Автор статьи отмечает, что Федеральная канцелярия ФРГ снова отвергла обвинение в нерешительной помощи оружием. Представитель федерального канцлера Германии Олафа Шольца сослалась на заявление политика о том, что Берлин уже поставляет большое количество оружия и финансов. По их мнению, также важно, чтобы конфликт не обострился. Ранее Зеленский заявил, что Германия не должна блокировать финансирование, поставки вооружения для Украины, так как государство нуждается в этом. По словам президента, Киев нужно «еще больше поддерживать оружием и снарядами», а в ЕС специально задерживают оказание финансовой помощи на 8 миллиардов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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