Германия отказалась выполнять требования Зеленского

Федеральная канцелярия снова отвергла обвинения в нерешительной помощи Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Германия не сможет больше поставлять вооружение Киеву, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении его стране оружия и финансовой помощи. Об этом заявила представитель министра обороны Германии Кристин Ламбрехт.

«Министерство обороны не видит возможности для дальнейших поставок из запасов войск. Мы подошли к допустимому пределу, что касается поставок со складов Бундесвера. Он не должен быть еще больше ослаблен», — приводит слова Ламбрехт Spiegel.

Автор статьи отмечает, что Федеральная канцелярия ФРГ снова отвергла обвинение в нерешительной помощи оружием. Представитель федерального канцлера Германии Олафа Шольца сослалась на заявление политика о том, что Берлин уже поставляет большое количество оружия и финансов. По их мнению, также важно, чтобы конфликт не обострился.

Ранее Зеленский заявил, что Германия не должна блокировать финансирование, поставки вооружения для Украины, так как государство нуждается в этом. По словам президента, Киев нужно «еще больше поддерживать оружием и снарядами», а в ЕС специально задерживают оказание финансовой помощи на 8 миллиардов евро.