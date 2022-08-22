Курганского депутата Обласова возмутили обыски силовиков

Депутат курганской областной думы Александр Обласов рассказал об интересе силовых структур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проверки силовых структур на предприятии, возглавляемом депутатом курганской областной думы Александром Обласовым, мешают работе кооператива. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU

«Различные силовые структуры проверяют меня и предприятие друг за другом. Непонятно зачем, ведь они каждый раз приходят за одними и теми же бумагами. Задают одни и те же вопросы», — не скрывает своего возмущения курганский политик и аграрий. По словам Обласова, претензии к СППК «Возрождение» в конце июля текущего года закрыла налоговая служба, а после них 2 августа за теми же документами пришли из следственного комитета.

Руководитель куртамышского предприятия недоумевает, почему силовые структуры не дают работать даже в нынешних непростых условиях. «Рушатся связи, поскольку люди отказываются работать — к ним тоже приходят с проверками по сотрудничестве с нашим предприятия», — расстроен руководитель. По словам политика, трудно работать эффективно и создавать рабочие места под таким прессом проверок.

В следственное управление СК РФ по Курганской области выслан запрос с просьбой прокомментировать свою работу на предприятии «Возрождение». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что у курганского депутата Александра Обласова прошли обыски силовиков. На предприятии, которое он возглавляет, появились следователи и провели выемку документов.