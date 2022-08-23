В Совфеде предостерегли Европу от кражи российского газа

23 августа 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

При воровстве газа Россия быстро остановит поставки газа в Европу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Если Киев решится воровать российский газ, который транспортируется через Украину в Европу, то Москва в течение суток перекроет поставки энергоресурса. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ранее экс-спикер Верховной рады и бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков предложил воровать российский газ и продавать его в Европу. Он считает это действие законным, так как идущий из РФ энергоресурс подпадает под украинский закон о конфискации российских активов. «Россия просто закроет вентили и никакой газ поступать больше не будет. Причем это сделается очень быстро в течение суток. Это первое. А второе — пусть сделают это. Я бы даже хотел, чтобы они это сделали, потому что европейцы наконец поймут с каким режимом они имеют дело», — сказал Владимир Джабаров. По словам сенатора, поступающий в Европу российский газ уже был оплачен. «Воровать чужое имущество, а это имущество России предназначенное западным странам, за которое уже проплатили или готовы проплатить, это получиться банальное воровство. Это продержится несколько дней, пока все не поймут, что газ просто перестал поступать через западную границу Украины, и на этом все закончится. Понятно, что в этом случае ждет Европу», — заключил он.

Если Киев решится воровать российский газ, который транспортируется через Украину в Европу, то Москва в течение суток перекроет поставки энергоресурса. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ранее экс-спикер Верховной рады и бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков предложил воровать российский газ и продавать его в Европу. Он считает это действие законным, так как идущий из РФ энергоресурс подпадает под украинский закон о конфискации российских активов. «Россия просто закроет вентили и никакой газ поступать больше не будет. Причем это сделается очень быстро в течение суток. Это первое. А второе — пусть сделают это. Я бы даже хотел, чтобы они это сделали, потому что европейцы наконец поймут с каким режимом они имеют дело», — сказал Владимир Джабаров. По словам сенатора, поступающий в Европу российский газ уже был оплачен. «Воровать чужое имущество, а это имущество России предназначенное западным странам, за которое уже проплатили или готовы проплатить, это получиться банальное воровство. Это продержится несколько дней, пока все не поймут, что газ просто перестал поступать через западную границу Украины, и на этом все закончится. Понятно, что в этом случае ждет Европу», — заключил он.