Киев намерен воровать российский газ и продавать его в Европу

Украина собирается зарабатывать деньги на российском газе, заявил экс-спикер Рады Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украине следует начать воровать и перепродавать российский газ, поставляемый в Европу через территорию Украины. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков в соцсетях.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — сказал Разумков.

По его мнению, киевские власти должны «конфисковать» российское топливо и самостоятельно перепродавать его первоначальным покупателям, а вырученные средства направлять на финансирование украинской армии. «Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность», — добавил он.

Ранее Разумков уже выступал с предложением воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через территорию Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства газа.