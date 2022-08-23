Киев намерен воровать российский газ и продавать его в Европу

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Украина собирается зарабатывать деньги на российском газе, заявил экс-спикер Рады Фото:

Украине следует начать воровать и перепродавать российский газ, поставляемый в Европу через территорию Украины. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков в соцсетях.

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — сказал Разумков.

По его мнению, киевские власти должны «конфисковать» российское топливо и самостоятельно перепродавать его первоначальным покупателям, а вырученные средства направлять на финансирование украинской армии. «Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность», — добавил он.

Ранее Разумков уже выступал с предложением воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через территорию Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства газа.

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Украине следует начать воровать и перепродавать российский газ, поставляемый в Европу через территорию Украины. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков в соцсетях. «Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — сказал Разумков. По его мнению, киевские власти должны «конфисковать» российское топливо и самостоятельно перепродавать его первоначальным покупателям, а вырученные средства направлять на финансирование украинской армии. «Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность», — добавил он. Ранее Разумков уже выступал с предложением воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через территорию Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» проработать возможность воровства газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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