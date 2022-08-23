Немцы разнесли Шольца после его слов о Путине

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
Жители ФРГ недовольны бессмысленной санкционной политикой Олафа Шольца Фото:
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Газовый кризис в Европе

Немецкие пользователи возмутились заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о том, что решение Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток» якобы разоблачает стратегию президента России Владимира Путина. Читатели немецкой газеты Die Welt (заблокирована в РФ) раскритиковали политику лидера.

«Это становится абсурдным. Мы объявляем санкции, а потом называем русских ненадежными? Или мистер Шольц опять что-то забыл», — написал один из пользователей.

Читатели высмеяли альтернативные источники энергии, которыми Шольц планирует заменить российский газ. «Знает ли господин Шольц, что этот водородный путь означает для нашей экономики с точки зрения затрат?» — спросил комментатор под ником Karsten D.

Его поддержал Achim G. «Разговор о зеленом водороде в отдаленном будущем нужен для того, чтобы отвлечь внимание», — написал он.

Ранее Шольц призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо к более плотному сотрудничеству, чтобы «не попасть в ловушку Путина». Однако канадский политик признался, что на сегодняшний день Оттава не может помочь Европе в вопросе поставок энергоресурсов.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо признался, что следующие пять-десять зим без российского газа будут сложными для Европы.

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Немецкие пользователи возмутились заявлением канцлера Германии Олафа Шольца о том, что решение Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток» якобы разоблачает стратегию президента России Владимира Путина. Читатели немецкой газеты Die Welt (заблокирована в РФ) раскритиковали политику лидера. «Это становится абсурдным. Мы объявляем санкции, а потом называем русских ненадежными? Или мистер Шольц опять что-то забыл», — написал один из пользователей. Читатели высмеяли альтернативные источники энергии, которыми Шольц планирует заменить российский газ. «Знает ли господин Шольц, что этот водородный путь означает для нашей экономики с точки зрения затрат?» — спросил комментатор под ником Karsten D. Его поддержал Achim G. «Разговор о зеленом водороде в отдаленном будущем нужен для того, чтобы отвлечь внимание», — написал он. Ранее Шольц призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо к более плотному сотрудничеству, чтобы «не попасть в ловушку Путина». Однако канадский политик признался, что на сегодняшний день Оттава не может помочь Европе в вопросе поставок энергоресурсов. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо признался, что следующие пять-десять зим без российского газа будут сложными для Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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