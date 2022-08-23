В Кургане на закрытом мосту несколько месяцев не будет рабочих

Работы на мосту планируют начать 12 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в зимнее время планируют приостановить ремонт Чеховского моста, который закроют к началу работ. Данная информация размещена на портале госзакупок

«Предполагается или нет выполнение работ в зимнее время, а также выполнение мероприятий по сохранению объекта в период зимних работ? Будет ли осуществляться оплата затрат подрядчика на подогрев объекта, а также на его усиление, если это влияет на прочность и годность объекта для эксплуатации?» — спросили представители потенциальных подрядчиков сотрудников городской администрации.

На эти вопросы представители мэрии ответили «нет». В прикрепленном к закупке документе указано, что ремонт моста начнется 12 сентября, а закончится 30 ноября 2023 года.

На ремонт моста планируют потратить более 154 млн рублей. Власти закроют Чеховский мост на ремонт после того, как закончатся работы на путепроводе по улице Пролетарской. Из-за того, что путепровод узкий, его планируют закрыть полностью.