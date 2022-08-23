В Госдуме обвинили тюменские власти в невыполнении указа Путина

23 августа 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что зарплаты тюменцев упали больше, чем у других россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин раскритиковал действия властей после информации о том, что в регионе упали реальные зарплаты. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Брыкин уточнил, что снижение доходов тюменцев противоречит принципам указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». «Уровень жизни населения: среднемесячная реальная заработная плата за январь—май 2022 года составила 96,8% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства региона. Такая ситуация идет в разрез с указом президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», — отметил Брыкин в своей публикации. Он добавил, что указанные данные были опубликованы в отчете о социально-экономической ситуации в регионе. Брыкин считает, что местным чиновникам необходимо разобраться в этом вопросе и принять срочные меры. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что Украина это «часть России». Он также заявил, что соседняя страна сейчас находится под оккупацией США.

Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин раскритиковал действия властей после информации о том, что в регионе упали реальные зарплаты. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Брыкин уточнил, что снижение доходов тюменцев противоречит принципам указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». «Уровень жизни населения: среднемесячная реальная заработная плата за январь—май 2022 года составила 96,8% к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в отчете, опубликованном на сайте правительства региона. Такая ситуация идет в разрез с указом президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», — отметил Брыкин в своей публикации. Он добавил, что указанные данные были опубликованы в отчете о социально-экономической ситуации в регионе. Брыкин считает, что местным чиновникам необходимо разобраться в этом вопросе и принять срочные меры. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин заявил, что Украина это «часть России». Он также заявил, что соседняя страна сейчас находится под оккупацией США.