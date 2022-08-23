Экс-депутат Госдумы проиграл в споре с челябинскими властями

Фонду Андрея Барышева отказали в удовлетворении иска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказал фонду бывшего депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород» в иске, который он подавал в адрес министерства имущества региона, требуя сохранить за собой помещения в Центральном клубе Металлургического района Челябинска. Это следует из базы данных судебных дел.

«В удовлетворении исковых требований Челябинского городского общественного фонда содействия реализации социальных программ „Соцгород“ отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

В своем иске «Соцгород» просил признать действия министерства по одностороннему отказу от исполнения договора безвозмездного пользования имуществом незаконным. Действительно, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. Но в случаях, когда договор безвозмездного пользования заключен без указания сроков, любая сторона может отказаться от него, уведомив об этом другую сторону в письменном виде. В конце сентября министерство уведомило фонд об отказе от договора, но в фонде сочли уведомление незаконным и обратились в суд.

Помещения клуба насчитывают свыше 2,8 тысячи кв. метров. «Соцгород» безвозмездно использовал их двадцать лет. В фонде сообщили, что помещения сдавались для деятельности ветеранских и общественных организаций, а также для проведения бесплатных кружков детям. В министерстве имущества объяснили свое решение отказаться от договора острой нехваткой нежилых помещений в областном центре и размещение фондом в клубе без уведомления собственника посторонних организаций.

URA.RU обратилось за комментариями к Барышеву. Телефон экс-депутата оказался выключенным. Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу в 2016 году от партии «Единая Россия». Однако пять лет спустя он поссорился с партией, а другие политические силы отказались его поддержать. Барышев пошел на выборы в качестве самовыдвиженца, но не смог собрать необходимое количество подписей и был снят с выборов. После этого он пообещал сосредоточиться на общественной работе, в том числе в рамках созданного им фонда «Соцгород».