Губернатор Шумков предложил журналистам квартиры по блату. Фото, видео

24 августа 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Губернатору Вадиму Шумкову предложили символически подсыпать землю к посаженным деревьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков в шутку предложил выдавать по блату квартиры в новом жилом комплексе тем журналистам, которые помогут высадить деревья. Об этом он сообщил во время посещения места застройки, передает корреспондент URA.RU. «Так, народ, журналисты, подходи, работай. Потом квартиры будут по блату здесь», — пошутил Шумков. Главе региона и мэру Елене Ситниковой предложили символически подсыпать землю к посаженным деревьям. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, который был там же, засомневался, выживут ли деревья. Местные чиновники ему ответили, что деревья выживут, так как эти растения с закрытой корневой системой. Чиновники и представители застройщика посетили место на берегу озера Черного, где планируется построить современный жилой комплекс. Строительство микрорайона на 12 тысяч человек с необходимой инфраструктурой начнут в 2023 году. Директор по управлению девелопмента компании «Партнер-Строй» Денис Бадиков объяснил URA.RU, что территория Курган-Парка также попадает под застройку, но на острове и берегу будет парково-рекреационная зона.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в шутку предложил выдавать по блату квартиры в новом жилом комплексе тем журналистам, которые помогут высадить деревья. Об этом он сообщил во время посещения места застройки, передает корреспондент URA.RU. «Так, народ, журналисты, подходи, работай. Потом квартиры будут по блату здесь», — пошутил Шумков. Главе региона и мэру Елене Ситниковой предложили символически подсыпать землю к посаженным деревьям. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, который был там же, засомневался, выживут ли деревья. Местные чиновники ему ответили, что деревья выживут, так как эти растения с закрытой корневой системой. Чиновники и представители застройщика посетили место на берегу озера Черного, где планируется построить современный жилой комплекс. Строительство микрорайона на 12 тысяч человек с необходимой инфраструктурой начнут в 2023 году. Директор по управлению девелопмента компании «Партнер-Строй» Денис Бадиков объяснил URA.RU, что территория Курган-Парка также попадает под застройку, но на острове и берегу будет парково-рекреационная зона.