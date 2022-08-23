Мать убийцы Дугиной подтвердила данные ФСБ о дочери

23 августа 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Мать Натальи Вовк узнала о том, где находится ее дочь, из телевизионной программы «Место встречи» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Мать Натальи Вовк, предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной, подтвердила, что автомобиль Mini Cooper принадлежал ее дочери. Также она рассказала, что узнала о случившемся из телевизора. С этим она сама поделилась с журналистами. «Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила», — сообщила мать подозреваемой. Видео интервью опубликовано в telegram-канале RT. Женщина подтвердила, что автомобиль Mini Cooper, который, по сообщениям ФСБ, был задействован для слежки за Дугиной, действительно принадлежит Наталье Вовк. Также она рассказала, что ее дочь и правда служила в ВСУ. ФСБ России назвали Наталью Вовк главной подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, которая погибла при взрыве автомобиля 20 августа в Подмосковье. По сообщениям ведомства, убийство заказали украинские спецслужбы. После убийства Наталья Вовк скрылась в Эстонии. Ранее отец Натальи Вовк заявил, что его дочь служила в армии Украины.

Мать Натальи Вовк, предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной, подтвердила, что автомобиль Mini Cooper принадлежал ее дочери. Также она рассказала, что узнала о случившемся из телевизора. С этим она сама поделилась с журналистами. «Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила», — сообщила мать подозреваемой. Видео интервью опубликовано в telegram-канале RT. Женщина подтвердила, что автомобиль Mini Cooper, который, по сообщениям ФСБ, был задействован для слежки за Дугиной, действительно принадлежит Наталье Вовк. Также она рассказала, что ее дочь и правда служила в ВСУ. ФСБ России назвали Наталью Вовк главной подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, которая погибла при взрыве автомобиля 20 августа в Подмосковье. По сообщениям ведомства, убийство заказали украинские спецслужбы. После убийства Наталья Вовк скрылась в Эстонии. Ранее отец Натальи Вовк заявил, что его дочь служила в армии Украины.