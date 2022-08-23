Соперники Куйвашева устроили скандал в прямом эфире

До начала дебатов Андрей Кузнецов и Александр Ивачев дали понять, что уважают друг друга Фото: Александр Ивачев, «ВКонтакте»

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидаты в губернаторы Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ) и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») поругались в ходе предвыборных теледебатов. В прямом эфире ОТВ оппоненты эмоционально поспорили о связях с властью, скандалах и отношении друг к другу.

Встреча Кузнецова и Ивачева стала второй в серии предвыборных дебатов. Первый спарринг между кандидатами Евгением Куйвашевым («Единая Россия») и Александром Каптюгом (ЛДПР) прошел мирно, и от последующих дуэлей зрители не ждали чего-то интересного. Однако эсер и коммунист, перед началом дебатов выложившие совместное селфи, неожиданно устроили шоу.

Первый каверзный вопрос задал Ивачев, поинтересовавшийся, почему справороссы на голосованиях поддерживают приватизацию и другие инициативы властей. Кузнецов увидел в этом провокацию: «Александр Николаевич сейчас пошел по самому примитивному сценарию, который навязывает партия власти. Партии власти, которая не хочет смены [губернатора], хочет, чтобы были два человека, которые между собой начинают ругаться, предъявлять друг другу претензии».

По ходу обсуждения градус дискуссии заметно вырос и Кузнецов обратился к острой теме. «Когда я говорил, что [от разных партий на выборы идут] судимые кандидаты, я забыл сказать о главной партии» — начал он. «У нас меньше всех [судимых], кстати! У нас меньше, чем у вас!» — перебил его Ивачев. «Вот, видите! Ты хочешь, чтобы мы сейчас друг друга клевали!» — распалился эсер.

Выслушав программные планы соперника, коммунист вновь пошел в атаку: «Всегда, когда нужно, вы подставляете плечо крупному капиталу. Где гарантии, что вы, когда станете губернатором, не продолжите такую же политику?» Кузнецова вопрос обескуражил. «Я разочарован, Саш. То, что ты сейчас говоришь… Ты идешь по сценарию…» — отреагировал он. «Давайте на „вы“», — вновь перебил Ивачев.

Возмущение оппонентом Кузнецов вложил даже в заключительное обращение к избирателям. «Ничего они не решат, никого они не приведут. У Александра Николаевича большие проблемы в партии, от него ушли куча… Ничего не будет, будет только демагогия, только протест, покричать, получить голоса», — завершил справоросс.