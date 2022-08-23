СК РФ ищет новых подозреваемых в убийстве Дугиной

Следственный комитет РФ ищет новых подозреваемых в убийстве журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.
«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении СК РФ.
Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. После покушения она уехала в Эстонию.
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