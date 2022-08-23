Немцы накинулись на Шольца из-за недовольства санкциями против РФ

Олаф Шольц призвал помогать Украине «пока она в этом нуждается»Фото: Bundesregierung\Kugler
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца из-за его призыва помогать Украине, «пока она в этом нуждается». Читатели считают, что Шольц должен меньше помогать Украине и отменить антироссийские санкции для спасения экономики Германии.
«Мы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО, боеприпасы и гранатометы. Мы будем оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается», — сказал Шольц.
«А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?» — недоумевает читатель Roger Vincent. «Лучше поддержите своих граждан, господин федеральный канцлер!» — призвал читатель Tent. «Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь еще здесь!» — отметил читатель HH.
«Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны», — считает читатель Ngila. «Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики», — считает читатель Kgen. «Германию уже нельзя спасти. В то время как цены на топливо растут в геометрической прогрессии и все больше людей не понимают, как за него заплатить, Шольца заботит Крым», — пишет читатель Stonefree.
Германия и другие страны Запада стали оказывать Киеву активную военную помощь после начала специальной операции на Украине. 23 августа Германия и Канада согласовали совместный пакет военной помощи Украине, пишет RT. Олаф Шольц заявил, что Германия отправляет Украине «очень-очень много вооружения», сообщает телеканал 360. После начала спецоперации страны Запада также ввели масштабные антироссийские санкции.
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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца из-за его призыва помогать Украине, «пока она в этом нуждается». Читатели считают, что Шольц должен меньше помогать Украине и отменить антироссийские санкции для спасения экономики Германии. «Мы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО, боеприпасы и гранатометы. Мы будем оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается», — сказал Шольц. «А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?» — недоумевает читатель Roger Vincent. «Лучше поддержите своих граждан, господин федеральный канцлер!» — призвал читатель Tent. «Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь еще здесь!» — отметил читатель HH. «Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны», — считает читатель Ngila. «Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики», — считает читатель Kgen. «Германию уже нельзя спасти. В то время как цены на топливо растут в геометрической прогрессии и все больше людей не понимают, как за него заплатить, Шольца заботит Крым», — пишет читатель Stonefree. Германия и другие страны Запада стали оказывать Киеву активную военную помощь после начала специальной операции на Украине. 23 августа Германия и Канада согласовали совместный пакет военной помощи Украине, пишет RT. Олаф Шольц заявил, что Германия отправляет Украине «очень-очень много вооружения», сообщает телеканал 360. После начала спецоперации страны Запада также ввели масштабные антироссийские санкции.