Немцы накинулись на Шольца из-за недовольства санкциями против РФ

23 августа 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц призвал помогать Украине «пока она в этом нуждается» Фото: Bundesregierung\Kugler Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца из-за его призыва помогать Украине, «пока она в этом нуждается». Читатели считают, что Шольц должен меньше помогать Украине и отменить антироссийские санкции для спасения экономики Германии. «Мы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО, боеприпасы и гранатометы. Мы будем оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается», — сказал Шольц. «А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?» — недоумевает читатель Roger Vincent. «Лучше поддержите своих граждан, господин федеральный канцлер!» — призвал читатель Tent. «Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь еще здесь!» — отметил читатель HH. «Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны», — считает читатель Ngila. «Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики», — считает читатель Kgen. «Германию уже нельзя спасти. В то время как цены на топливо растут в геометрической прогрессии и все больше людей не понимают, как за него заплатить, Шольца заботит Крым», — пишет читатель Stonefree. Германия и другие страны Запада стали оказывать Киеву активную военную помощь после начала специальной операции на Украине. 23 августа Германия и Канада согласовали совместный пакет военной помощи Украине, пишет RT. Олаф Шольц заявил, что Германия отправляет Украине «очень-очень много вооружения», сообщает телеканал 360. После начала спецоперации страны Запада также ввели масштабные антироссийские санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца из-за его призыва помогать Украине, «пока она в этом нуждается». Читатели считают, что Шольц должен меньше помогать Украине и отменить антироссийские санкции для спасения экономики Германии. «Мы согласовали новый пакет военной помощи Украине, включающий системы ПВО, боеприпасы и гранатометы. Мы будем оказывать помощь Украине, пока она в ней нуждается», — сказал Шольц. «А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?» — недоумевает читатель Roger Vincent. «Лучше поддержите своих граждан, господин федеральный канцлер!» — призвал читатель Tent. «Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь еще здесь!» — отметил читатель HH. «Честно говоря, мне совершенно все равно, к чему приведут или не приведут наши санкции против России. Меня интересуют их последствия для Германии, а они катастрофичны», — считает читатель Ngila. «Думаю, этот человек находится не на своем месте. Я ошеломлен его словами. Он должен призвать к немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики», — считает читатель Kgen. «Германию уже нельзя спасти. В то время как цены на топливо растут в геометрической прогрессии и все больше людей не понимают, как за него заплатить, Шольца заботит Крым», — пишет читатель Stonefree. Германия и другие страны Запада стали оказывать Киеву активную военную помощь после начала специальной операции на Украине. 23 августа Германия и Канада согласовали совместный пакет военной помощи Украине, пишет RT. Олаф Шольц заявил, что Германия отправляет Украине «очень-очень много вооружения», сообщает телеканал 360. После начала спецоперации страны Запада также ввели масштабные антироссийские санкции.