Зеленский опроверг слухи об отставке главнокомандующего ВСУ

23 августа 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Зеленский сказал, что не планирует увольнять главнокомандующего украинских войск Залужного Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майор Валерий Залужный не будет уходить в отставку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием „Юг“ Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка — мы держимся. Значит, оценка высокая», — сказал Зеленский, передает ТАСС. Кроме того, на онлайн-конференции лидер Украины пообещал вернуть Крым любыми средствами. После этого он собирается разрушить инфраструктуру полуострова, которую построил русский народ. Ранее стало известно, что Зеленский якобы хочет отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Залужного. Украинский портал Telegraf заверил, что ротации в военном руководстве страны запланированы на конец августа или начало сентября.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майор Валерий Залужный не будет уходить в отставку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием „Юг“ Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка — мы держимся. Значит, оценка высокая», — сказал Зеленский, передает ТАСС. Кроме того, на онлайн-конференции лидер Украины пообещал вернуть Крым любыми средствами. После этого он собирается разрушить инфраструктуру полуострова, которую построил русский народ. Ранее стало известно, что Зеленский якобы хочет отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Залужного. Украинский портал Telegraf заверил, что ротации в военном руководстве страны запланированы на конец августа или начало сентября.