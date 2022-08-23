23 августа 2022

Зеленский опроверг слухи об отставке главнокомандующего ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир, гончарук алексей
Зеленский сказал, что не планирует увольнять главнокомандующего украинских войск Залужного Фото:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майор Валерий Залужный не будет уходить в отставку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием „Юг“ Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка — мы держимся. Значит, оценка высокая», — сказал Зеленский, передает ТАСС.

Кроме того, на онлайн-конференции лидер Украины пообещал вернуть Крым любыми средствами. После этого он собирается разрушить инфраструктуру полуострова, которую построил русский народ.

Ранее стало известно, что Зеленский якобы хочет отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Залужного. Украинский портал Telegraf заверил, что ротации в военном руководстве страны запланированы на конец августа или начало сентября.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-майор Валерий Залужный не будет уходить в отставку. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и [командующий оперативным командованием „Юг“ Андрей] Ковальчук, и [командующий Сухопутных войск ВСУ Александр] Сырский, я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка — мы держимся. Значит, оценка высокая», — сказал Зеленский, передает ТАСС. Кроме того, на онлайн-конференции лидер Украины пообещал вернуть Крым любыми средствами. После этого он собирается разрушить инфраструктуру полуострова, которую построил русский народ. Ранее стало известно, что Зеленский якобы хочет отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Залужного. Украинский портал Telegraf заверил, что ротации в военном руководстве страны запланированы на конец августа или начало сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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