23 августа 2022

В Белом доме признали, что время работает против Украины

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Кирби добавил, что США в поисках новых путей помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Время работает против Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», — доложил он в интервью CNN. Он добавил, что Америка и союзники пытаются найти новые способы, чтобы помочь Украине.

Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В связи с этим страны Запада активно поставляют Украине вооружение.

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Время работает против Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», — доложил он в интервью CNN. Он добавил, что Америка и союзники пытаются найти новые способы, чтобы помочь Украине. Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В связи с этим страны Запада активно поставляют Украине вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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