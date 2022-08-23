В Белом доме признали, что время работает против Украины

Кирби добавил, что США в поисках новых путей помощи Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Время работает против Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», — доложил он в интервью CNN. Он добавил, что Америка и союзники пытаются найти новые способы, чтобы помочь Украине.
Россия проводит на Украине вынужденную спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стала помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. В связи с этим страны Запада активно поставляют Украине вооружение.
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