Зеленский поклялся, что не допустит повторения Минских соглашений

Украина и глава государства лично не допустит повторения Минских соглашений. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.
«Если бы ситуация в местах дислокации российских войск на территории Украины была заморожена, такой сценарий никто бы не принял. Ни я, ни украинское общество. Я как президент не позволю повторять Минские соглашения!», — сказал он в интервью изданию L’Express.
Он также выступил против посещения россиянами Евросоюза. По словам украинского лидера, россияне должны отдыхать дома. «Нельзя позволять пользоваться этими благами тем, кто поддерживает этот конфликт и выступает против демократических ценностей», — считает Зеленский.
Ранее президент Украины отмечал, что Киев якобы будет «возвращать» Крым «любыми средствами», пишет MK.RU. В этом вопросе он пообещал «не консультироваться с другими странами», дополняет Пятый канал.
Минское соглашение — документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Его цель — урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН. Однако Украина не соблюдала соглашения с момента подписания.
Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с 24 февраля. Ее цель — защита населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года и участились в начале этого года.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Украина и глава государства лично не допустит повторения Минских соглашений. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Если бы ситуация в местах дислокации российских войск на территории Украины была заморожена, такой сценарий никто бы не принял. Ни я, ни украинское общество. Я как президент не позволю повторять Минские соглашения!», — сказал он в интервью изданию L’Express. Он также выступил против посещения россиянами Евросоюза. По словам украинского лидера, россияне должны отдыхать дома. «Нельзя позволять пользоваться этими благами тем, кто поддерживает этот конфликт и выступает против демократических ценностей», — считает Зеленский. Ранее президент Украины отмечал, что Киев якобы будет «возвращать» Крым «любыми средствами», пишет MK.RU. В этом вопросе он пообещал «не консультироваться с другими странами», дополняет Пятый канал. Минское соглашение — документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Его цель — урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН. Однако Украина не соблюдала соглашения с момента подписания. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с 24 февраля. Ее цель — защита населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года и участились в начале этого года.