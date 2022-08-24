Зеленский поклялся, что не допустит повторения Минских соглашений

Владимир Зеленский заявил, что поддерживает демократию Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина и глава государства лично не допустит повторения Минских соглашений. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если бы ситуация в местах дислокации российских войск на территории Украины была заморожена, такой сценарий никто бы не принял. Ни я, ни украинское общество. Я как президент не позволю повторять Минские соглашения!», — сказал он в интервью изданию L’Express.

Он также выступил против посещения россиянами Евросоюза. По словам украинского лидера, россияне должны отдыхать дома. «Нельзя позволять пользоваться этими благами тем, кто поддерживает этот конфликт и выступает против демократических ценностей», — считает Зеленский.

Ранее президент Украины отмечал, что Киев якобы будет «возвращать» Крым «любыми средствами», пишет MK.RU. В этом вопросе он пообещал «не консультироваться с другими странами», дополняет Пятый канал.

Минское соглашение — документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Его цель — урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН. Однако Украина не соблюдала соглашения с момента подписания.

Спецоперация России на Украине проходит вынужденно с 24 февраля. Ее цель — защита населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года и участились в начале этого года.