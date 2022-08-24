Норвегия отправит на Украину микродроны для городских боев

Микродроны для ВСУ обойдутся Норвегии в 400 миллионов крон Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Норвегия совместно с Великобританией поставит на Украину микродроны Black Hornet. Об этом сообщает норвежское министерство обороны. В ведомстве уточнили, что миниатюрные беспилотники хорошо подойдут для ведения боевых действий в городских районах.

«Разработанный в Норвегии беспилотник является лидером мирового рынка. Он используется в ряде союзных стран, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в эксплуатации, надежен в зависимости от условий, его трудно обнаружить, и он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских районах», — сообщается на официальном сайте минобороны Норвегии.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотники передадут властям Киева безвозмездно. Норвегии такая помощь обойдется в 400 миллионов крон. Закупку будут осуществлять совместно с Великобританией. Соединенное Королевство также примет участие в обучении солдат ВСУ тому, как работать с микродроном.

Также Норвегия отправит на Украину систему защиты от беспилотников Steelrock Nightfighter. Она обойдется Осло в 100 миллионов норвежских крон.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Европа заплатит высокую цену за поддержку Украины. Страны ЕС поставляют оружие и оказывают экономическую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите республик Донбасса. Однако Киев начал опасаться, что партнеры устанут ему оказывать поддержку, пишет «Федеральное агентство новостей». Министр обороны Алексей Резников заявил, что нужно с ними «работать, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости», уточняет агентство Nation News.