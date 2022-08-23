В Тюмени врачи скорой не дозвонились до пациента, и он умер

Врачи несколько раз звонили в домофон пациенту, но никто не ответил Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в ночное время, не смогли дозвониться по домофону в квартиру пациента, и он умер. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что врачи не стали звонить в соседние квартиры, чтобы не нарушать закон о тишине.

«Это случилось 22 августа. Человеку стало плохо. Родственник вызвал скорую помощь. Но по каким-то причинам не открыл дверь прибывшей бригаде. В результате врачи не смогли попасть в подъезд. Спустя некоторое время им удалось это сделать, но человек уже умер», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что скорую помощь пациенту вызвал родственник. Когда врачи приехали по указанному адресу, то на звонки в домофон им никто не ответил. «Прибытие на вызов — в 23:53, во временной интервал, в который установлено соблюдение тишины и покоя в жилых помещениях многоквартирных домов в соответствии с требованиями законодательства Тюменской области, если это не связано с обеспечением личной безопасности граждан. Бригада скорой помощи была вызвана родственником по неотложным показаниям, не угрожающим жизни и здоровью пациента. Фельдшером скорой помощи было предпринято несколько попыток дозвониться в домофон. Согласно алгоритму действий, если бригада не может попасть на вызов, сразу сообщается в оперативный отдел скорой медицинской помощи», — пояснили там URA.RU.

В депздраве добавили, что после четырех попыток дозвониться до вызвавшего скорую помощь родственника пациента старший врач по инструкции должен передать информацию в ТОСЭР и полицию. В ведомстве уточнили, что это было сделано незамедлительно.