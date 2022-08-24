Военные РФ уничтожили половину батальона ВСУ под Артемовском

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ несут потери Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили более половины личного состава батальона украинских военных под Артемовском. Об этом на брифинге сообщает Минобороны РФ.

«Потери ВСУ, действовавших на Донецком направлении, превысили 600 человек. Ударами ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за сутки было уничтожено около 80 националистов около реки Ингулец в Херсонской области, ликвидированы склады и пункты управления. Российские военные поразили около 80 националистов в пункте дислокации 72-й бригады в ДНР.

Вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и полностью — ЛНР.

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Российские военные уничтожили более половины личного состава батальона украинских военных под Артемовском. Об этом на брифинге сообщает Минобороны РФ. «Потери ВСУ, действовавших на Донецком направлении, превысили 600 человек. Ударами ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается также, что за сутки было уничтожено около 80 националистов около реки Ингулец в Херсонской области, ликвидированы склады и пункты управления. Российские военные поразили около 80 националистов в пункте дислокации 72-й бригады в ДНР. Вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В результате действий ВС РФ под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики и полностью — ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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