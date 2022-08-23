В новом микрорайоне Кургана построят плейхабы

24 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Планируется установить три плейхаба в жилом комплексе на берегу озера Черное в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новом современном жилом комплексе на 12 тысяч человек, который построят на берегу озера Черное в Заозерном районе Кургана, будут плейхабы (пространства для игр, встреч и общения — прим. ред.) и дворы без парковок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор по управлению девелопмента компании «Партнер-Строй» Денис Бадиков. «В каждом доме будет своя рекреационная зона. Дворы будут без парковок. Установим на берегу озера минимум три плейхаба. Это площадки, на которых люди разных возрастов могут заниматься спортом и проводить досуг. Еще один плейхаб планируем сделать на острове», — сказал Бадиков. Также появятся эко-дорожки. Они будут выполнены из дерева на навесах. Ранее URA.RU писало, что в Кургане федеральному чиновнику показали территорию будущего микрорайона на берегу озера Черное. В рамках комплексной застройки там построят жилой комплекс площадью 360 квадратных метров со школой и детским садом. На острове, который находится на озере, планируют построить маяк и спортивный центр. Строительство крупного проекта планируют начать в следующем году. В новом микрорайоне на берегу озера Черное построят плейхабы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новом современном жилом комплексе на 12 тысяч человек, который построят на берегу озера Черное в Заозерном районе Кургана, будут плейхабы (пространства для игр, встреч и общения — прим. ред.) и дворы без парковок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор по управлению девелопмента компании «Партнер-Строй» Денис Бадиков. «В каждом доме будет своя рекреационная зона. Дворы будут без парковок. Установим на берегу озера минимум три плейхаба. Это площадки, на которых люди разных возрастов могут заниматься спортом и проводить досуг. Еще один плейхаб планируем сделать на острове», — сказал Бадиков. Также появятся эко-дорожки. Они будут выполнены из дерева на навесах. Ранее URA.RU писало, что в Кургане федеральному чиновнику показали территорию будущего микрорайона на берегу озера Черное. В рамках комплексной застройки там построят жилой комплекс площадью 360 квадратных метров со школой и детским садом. На острове, который находится на озере, планируют построить маяк и спортивный центр. Строительство крупного проекта планируют начать в следующем году.