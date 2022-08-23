Маяк появится на озере Черном в Кургане (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В Кургане в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на острове, который находится на озере Черном в Заозерном районе, построят маяк. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор по управлению девелопмента компании «Партнер-Строй» Денис Бадиков.

«Планируем построить на острове маяк. Связать берега через остров двумя мостами. Это будет чуть позже. Также построим здесь спортивный центр. Надеемся, что данная территория станет местом притяжения всех горожан», — сказал Бадиков. Еще одной целью КРТ станет связывание города и нового микрорайона Заозерного.

По проекту на берегу озера Черного построят пирсы, общественный центр с банным клубом, беседки, прогулочные и спортивные площадки. Также на озере можно будет кататься на лодках и катамаранах. Застройку данной территории планируют завершить в течение десяти лет.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане экс-премьеру России Сергею Степашину показали самую крупную стройку на Урале. По словам застройщика, планируется построить жилой комплекс на общей площади около 400 тысяч квадратных метров. Также в рамках визита на озеро Черное глава региона Вадим Шумков предложил купить журналистам квартиры по блату. Строительство нового микрорайона на 12 тысяч человек начнут в 2023 году.