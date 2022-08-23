23 августа 2022

Тюмень ожидает резкое похолодание

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Закрыт нижний ярус набережной. Тюмень, набережная, набережная тюмени, набережная туры, пешеходы
За сутки в Тюмени похолодает сразу на 9 градусов Фото:

В субботу 27 августа в Тюмени резко похолодает, разница температур за сутки составит девять градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».

«Тюмень. Температура воздуха днем 26 августа +28 градусов. Днем 27 августа — 19 градусов выше нуля», — говорится в прогнозе сервиса «Яндекс. Погода».

За сутки с пятницы на субботу перепад температур составит девять градусов. При этом днем в воскресенье (28 августа) в Тюмени снова потеплеет до +25.

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В субботу 27 августа в Тюмени резко похолодает, разница температур за сутки составит девять градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». «Тюмень. Температура воздуха днем 26 августа +28 градусов. Днем 27 августа — 19 градусов выше нуля», — говорится в прогнозе сервиса «Яндекс. Погода». За сутки с пятницы на субботу перепад температур составит девять градусов. При этом днем в воскресенье (28 августа) в Тюмени снова потеплеет до +25.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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