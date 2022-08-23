Тюмень ожидает резкое похолодание

За сутки в Тюмени похолодает сразу на 9 градусов
В субботу 27 августа в Тюмени резко похолодает, разница температур за сутки составит девять градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».
«Тюмень. Температура воздуха днем 26 августа +28 градусов. Днем 27 августа — 19 градусов выше нуля», — говорится в прогнозе сервиса «Яндекс. Погода».
За сутки с пятницы на субботу перепад температур составит девять градусов. При этом днем в воскресенье (28 августа) в Тюмени снова потеплеет до +25.
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