Дороги перекроют в районе правительства области и Центральной площади Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Для тюменских автомобилистов 1 сентября перекроют проезд у правительства области и Центральной площади, на части улиц 8 Марта и Володарского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«1 сентября с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках дорог по улицам 8 Марта и Володарского. Поводом станет проведение Тюменским индустриальным университетом торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний», — рассказали URA.RU в администрации Тюмени.

Проезд закроют в районе здания правительства Тюменской области. А именно:

по 8 Марта: от Республики до Володарского;

по Володарского: от Водопроводной до 8 Марта.

Объехать перекрытие можно будет по улицам Республики, Водопроводной, Орджоникидзе. Водителей просят строить свои маршруты с учетом временных ограничений.