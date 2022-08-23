Для тюменских автомобилистов 1 сентября перекроют проезд у правительства области и Центральной площади, на части улиц 8 Марта и Володарского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.
«1 сентября с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках дорог по улицам 8 Марта и Володарского. Поводом станет проведение Тюменским индустриальным университетом торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний», — рассказали URA.RU в администрации Тюмени.
Проезд закроют в районе здания правительства Тюменской области. А именно:
- по 8 Марта: от Республики до Володарского;
- по Володарского: от Водопроводной до 8 Марта.
Объехать перекрытие можно будет по улицам Республики, Водопроводной, Орджоникидзе. Водителей просят строить свои маршруты с учетом временных ограничений.
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