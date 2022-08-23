23 августа 2022

В Тюмени перекроют дороги в центре города. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, правительство тюменской области, дождливая погода, пасмурная погода
Дороги перекроют в районе правительства области и Центральной площади Фото:

Для тюменских автомобилистов 1 сентября перекроют проезд у правительства области и Центральной площади, на части улиц 8 Марта и Володарского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«1 сентября с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках дорог по улицам 8 Марта и Володарского. Поводом станет проведение Тюменским индустриальным университетом торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний», — рассказали URA.RU в администрации Тюмени.

Проезд закроют в районе здания правительства Тюменской области. А именно:

  • по 8 Марта: от Республики до Володарского;
  • по Володарского: от Водопроводной до 8 Марта.

Объехать перекрытие можно будет по улицам Республики, Водопроводной, Орджоникидзе. Водителей просят строить свои маршруты с учетом временных ограничений.

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Для тюменских автомобилистов 1 сентября перекроют проезд у правительства области и Центральной площади, на части улиц 8 Марта и Володарского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «1 сентября с 8:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках дорог по улицам 8 Марта и Володарского. Поводом станет проведение Тюменским индустриальным университетом торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний», — рассказали URA.RU в администрации Тюмени. Проезд закроют в районе здания правительства Тюменской области. А именно: Объехать перекрытие можно будет по улицам Республики, Водопроводной, Орджоникидзе. Водителей просят строить свои маршруты с учетом временных ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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