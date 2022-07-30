IKEA возобновила онлайн-продажу товаров

31 июля 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

У москвичей появилась возможность заказывать товары с сайта IKEA Фото: Анна Майорова © URA.RU На сайте IKEA вновь стартовала распродажа товаров. Об этом следует из сообщения на главной странице. «Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары […], однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь», — сообщают разработчики сайта. При этом личный кабинет и список покупок недоступны. Компания из Швеции решила покинуть российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Перед уходом компания решила распродать свои товары. Российский сайт магазина периодически не справляется с наплывом покупателей. Магазин до этого ограничил пребывание посетителей на сайте до 10-15 минут.

На сайте IKEA вновь стартовала распродажа товаров. Об этом следует из сообщения на главной странице. «Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары […], однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь», — сообщают разработчики сайта. При этом личный кабинет и список покупок недоступны. Компания из Швеции решила покинуть российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Перед уходом компания решила распродать свои товары. Российский сайт магазина периодически не справляется с наплывом покупателей. Магазин до этого ограничил пребывание посетителей на сайте до 10-15 минут.