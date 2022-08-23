Росгвардия заинтересовалась курганскими вездеходами

24 августа 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Силовиков интересует вездеход «Бурлак» как машина для патрулирования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Росгвардия может приобрести вездеходы компании «Бурлак». Представители силового ведомства заинтересовались курганскими машинами на форуме «Армия-2022». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «В рамках форума обсудили возможное сотрудничество с представителями Росгвардии. „Бурлак“ интересен ведомству как машина для патрулирования», — говорится в сообщении. Также в компании отметили, что в 2023 году планируется поставка нескольких вездеходов в военизированные структуры. Кроме того, в рамках форума была достигнута договоренность с МЧС России об участии в арктических учениях в апреле следующего года. Еще прошли встречи с госкорпорацией «Росатом», администрацией ХМАО, а также представителями геологоразведочных и строительных компаний. Все стороны заинтересованы в приобретении вездеходов. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России проехался на курганском вездеходе. Глава ведомства отметил легкость в управлении, высокую грузоподъемность и автономность машины. Всего на форуме «Армия-2022» было представлено четыре модификации машин «Бурлак». На мероприятии показали грузо-пассажирский вездеход, машина с КМУ, медицинским модулем и буровой установкой.

Росгвардия может приобрести вездеходы компании «Бурлак». Представители силового ведомства заинтересовались курганскими машинами на форуме «Армия-2022». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. «В рамках форума обсудили возможное сотрудничество с представителями Росгвардии. „Бурлак“ интересен ведомству как машина для патрулирования», — говорится в сообщении. Также в компании отметили, что в 2023 году планируется поставка нескольких вездеходов в военизированные структуры. Кроме того, в рамках форума была достигнута договоренность с МЧС России об участии в арктических учениях в апреле следующего года. Еще прошли встречи с госкорпорацией «Росатом», администрацией ХМАО, а также представителями геологоразведочных и строительных компаний. Все стороны заинтересованы в приобретении вездеходов. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС России проехался на курганском вездеходе. Глава ведомства отметил легкость в управлении, высокую грузоподъемность и автономность машины. Всего на форуме «Армия-2022» было представлено четыре модификации машин «Бурлак». На мероприятии показали грузо-пассажирский вездеход, машина с КМУ, медицинским модулем и буровой установкой.