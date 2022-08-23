В Кургане подорожали билеты на любимую игру экс-губернатора

24 августа 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Стало известно, сколько потратят курганские болельщики, чтобы посмотреть игры любимой команды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане подорожали билеты на домашние матчи хоккейной команды «Зауралье». Информация опубликована в telegram-канале клуба. Ранее сообщалось, что бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов любит хоккей и является активным болельщиком. «Представляем билетную программу на сезон 2022—2023 гг. На секторы 4А, 4Б на один матч — 400 рублей. На секторы 1,2,3, 5, 6, 7 — 300 рублей. Для дошкольников (от 5 лет), школьников и пенсионеров стоимость билета составит 150 рублей», — указано в опубликованной информации. По сравнению с прошлым сезоном подорожание составило 50 рублей. Для льготных категорий граждан сумма выросла на 20 рублей. Любители хоккея могут купить абонементы на сезон. Их стоимость составляет 9600 рублей (+850 рублей). Источник, близкий к сфере спорта, уточнил, что последние три года цены на билеты в Кургане не поднимали. По его словам, сейчас дорожает все: «Поэтому, в повышении цен на хоккейные билеты нет ничего странного», — заключил инсайдер. На момент публикации дозвониться до Ледового дворца по указанным на сайте телефонам не удалось — там никто не снял трубку. Ранее URA.RU сообщало, что в начале августа в Кургане прошел традиционный хоккейный турнир, посвященный памяти экс-гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Николая Парышева. В открытии приняли участие руководители областного правительства, облдумы и мэрии Кургана. В Кургане опубликовали цены на билеты на хоккей Фото: t.me/hczaural/9379

В Кургане подорожали билеты на домашние матчи хоккейной команды «Зауралье». Информация опубликована в telegram-канале клуба. Ранее сообщалось, что бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов любит хоккей и является активным болельщиком. «Представляем билетную программу на сезон 2022—2023 гг. На секторы 4А, 4Б на один матч — 400 рублей. На секторы 1,2,3, 5, 6, 7 — 300 рублей. Для дошкольников (от 5 лет), школьников и пенсионеров стоимость билета составит 150 рублей», — указано в опубликованной информации. По сравнению с прошлым сезоном подорожание составило 50 рублей. Для льготных категорий граждан сумма выросла на 20 рублей. Любители хоккея могут купить абонементы на сезон. Их стоимость составляет 9600 рублей (+850 рублей). Источник, близкий к сфере спорта, уточнил, что последние три года цены на билеты в Кургане не поднимали. По его словам, сейчас дорожает все: «Поэтому, в повышении цен на хоккейные билеты нет ничего странного», — заключил инсайдер. На момент публикации дозвониться до Ледового дворца по указанным на сайте телефонам не удалось — там никто не снял трубку. Ранее URA.RU сообщало, что в начале августа в Кургане прошел традиционный хоккейный турнир, посвященный памяти экс-гендиректора ЗАО «Курганстальмост» Николая Парышева. В открытии приняли участие руководители областного правительства, облдумы и мэрии Кургана.