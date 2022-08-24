Цена газа в Европе впервые с марта превысила 3100 долларов за куб

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Цена газа в Европе превысила 3100 долларов за 1 тысячу кубометров Фото:
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Газовый кризис в Европе

Цена газа в Европе превысила 3100 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщается в данных ICE.

«Цена газа в Европе превысила 3100 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с начала марта», — передает ТАСС. Агентство ссылается на данные биржи.

Ранее URA.RU сообщалось, что в Европе обваливаются цены на газ. 11 июля временно остановили поставки топлива по газопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта из России в Европу. Турбину решили вернуть 9 июля после просьб Германии и переговоров с руководством Канады.

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Цена газа в Европе превысила 3100 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщается в данных ICE. «Цена газа в Европе превысила 3100 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с начала марта», — передает ТАСС. Агентство ссылается на данные биржи. Ранее URA.RU сообщалось, что в Европе обваливаются цены на газ. 11 июля временно остановили поставки топлива по газопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта из России в Европу. Турбину решили вернуть 9 июля после просьб Германии и переговоров с руководством Канады.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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