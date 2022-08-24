Цена газа в Европе впервые с марта превысила 3100 долларов за куб

Цена газа в Европе превысила 3100 долларов за 1 тысячу кубометров
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Цена газа в Европе превысила 3100 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщается в данных ICE.
«Цена газа в Европе превысила 3100 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с начала марта», — передает ТАСС. Агентство ссылается на данные биржи.
Ранее URA.RU сообщалось, что в Европе обваливаются цены на газ. 11 июля временно остановили поставки топлива по газопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта из России в Европу. Турбину решили вернуть 9 июля после просьб Германии и переговоров с руководством Канады.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»