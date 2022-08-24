Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана не будут этапировать в Москву

Ройзман останется в Екатеринбурге
новость из сюжетаСиловики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.
«Никакого доставления в Москву не будет. Судебное заседание по избранию меры пресечения будет в Екатеринбурге», — сказал Идамжапов. Ройзмана ранее задержали на двое суток.
Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Ранее появилась информация, что бывшего политика собираются этапировать в Москву.
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