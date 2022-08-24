Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана не будут этапировать в Москву

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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Ройзман останется в Екатеринбурге Фото:
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Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Никакого доставления в Москву не будет. Судебное заседание по избранию меры пресечения будет в Екатеринбурге», — сказал Идамжапов. Ройзмана ранее задержали на двое суток.

Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Ранее появилась информация, что бывшего политика собираются этапировать в Москву.

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Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. «Никакого доставления в Москву не будет. Судебное заседание по избранию меры пресечения будет в Екатеринбурге», — сказал Идамжапов. Ройзмана ранее задержали на двое суток. Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Ранее появилась информация, что бывшего политика собираются этапировать в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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