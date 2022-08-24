Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана не будут этапировать в Москву

24 августа 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Ройзман останется в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. «Никакого доставления в Москву не будет. Судебное заседание по избранию меры пресечения будет в Екатеринбурге», — сказал Идамжапов. Ройзмана ранее задержали на двое суток. Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Ранее появилась информация, что бывшего политика собираются этапировать в Москву.

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будут судить в Екатеринбурге. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. «Никакого доставления в Москву не будет. Судебное заседание по избранию меры пресечения будет в Екатеринбурге», — сказал Идамжапов. Ройзмана ранее задержали на двое суток. Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Ранее появилась информация, что бывшего политика собираются этапировать в Москву.