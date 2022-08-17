В Пермском поселке похоронили девочку, погибшую в колодце

18 августа 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

В Верхнечусовских Городках прошли похороны 6-летней девочки, которую искали три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Верхнечусовских Городках прошли похороны девочки, тело которой было обнаружено в колодце с водой. Ребенка искали больше двух суток. В поселке Верхнечусовские Городки (Пермский край) похоронили погибшую 6-летнюю девочку, которая была обнаружена мертвой на третий день поисков после исчезновения. Расследованием смерти ребенка занимаются следователи, которые сейчас проверяют различные версии причин гибели малышки. Агентство писало о том, что новость об исчезновении ребенка появилась 12 августа. На поиски ребенка выходили местные жители, силовики, были привлечены волонтерские организации. Тело девочки нашли спустя три дня после исчезновения в пожарном колодце с водой. Следователи отрабатывают как версию несчастного случая, так и проверяют причастность ранее судимого за детоубийство местного жителя, который был задержан и сейчас находится под арестом.

В Верхнечусовских Городках прошли похороны девочки, тело которой было обнаружено в колодце с водой. Ребенка искали больше двух суток. В поселке Верхнечусовские Городки (Пермский край) похоронили погибшую 6-летнюю девочку, которая была обнаружена мертвой на третий день поисков после исчезновения. Расследованием смерти ребенка занимаются следователи, которые сейчас проверяют различные версии причин гибели малышки. Агентство писало о том, что новость об исчезновении ребенка появилась 12 августа. На поиски ребенка выходили местные жители, силовики, были привлечены волонтерские организации. Тело девочки нашли спустя три дня после исчезновения в пожарном колодце с водой. Следователи отрабатывают как версию несчастного случая, так и проверяют причастность ранее судимого за детоубийство местного жителя, который был задержан и сейчас находится под арестом.