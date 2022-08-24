Колодцы в пермском поселке, где погибла девочка, нанесли на карту

Волонтеры нанесли на карту координаты колодцев, которые могут представлять для жителей опасность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Волонтеры проверили все пожарные колодцы в поселке Верхнечусовские городки Пермского края после гибели 6-летней девочки. Они также составили детальную карту их расположения с координатами, сообщает на своем сайте Национальный центр помощи детям.

«Волонтеры Национального центра помощи оценили состояние всех пожарных колодцев Чусовском городском округе Пермского края. Как выяснилось, в населенном пункте, прогремевшем на всю страну, их около сорока. Большинство технических шахт открыты, полуразрушены и представляют опасность. Но самое тревожное, что у тех, кто призван следить за их состоянием и регулярно обслуживать — устаревшие данные о том, где располагаются пожарные водоемы и в каком они состоянии», — утверждается на сайте.

О поисках 6-летнего ребенка, пропавшего 12 августа, подробно рассказывало URA.RU. Спустя почти трое суток после пропажи девочку нашли погибшей в пожарном колодце. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве малолетнего и халатности. Под подозрением находится один из жителей Верхнечусовских городков, он помещен под стражу. После случившегося жители нескольких населенных пунктов стали обращать внимание властей на открытые колодцы, которые, по их мнению, могут представлять опасность.