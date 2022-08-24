Британцы отказались спонсировать «свободу на Украине»

Пользователей Twitter (заблокирован на территории РФ) из Великобритании возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона финансово «поддерживать свободу» на Украине. Большинство комментаторов выступили против спонсирования «коррумпированной страны».
«Господин Джонсон, можете на меня не рассчитывать. Я не хочу иметь ничего общего с этим коррумпированным режимом. Это вопиющая ложь и воровство, а не демократия», — приводит комментарий одного из пользователей РИА «Новости». «Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика», — присоединился второй.
Некоторые пользователи сочли поддержку Украины странами Запада «кампанией по отмыванию денег». По их мнению, таким образом политики пытаются перевести внимание граждан с внутренних проблем. «Западные лидеры, похоже, гораздо больше озабочены свободой на Украине, чем в своих собственных странах», — говорится в комментариях.
24 августа Джонсон приехал в Киев отмечать День независимости. Британский политик вышел на прогулку с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидеров стран сопровождали около 20 военных. Позднее Джонсон заявил, что Великобритания испытывает трудности в экономике, однако продолжит оказывать помощь Украине. С аналогичным призывом ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, по словам которого Европе придется заплатить за помощь ВСУ.
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Пользователей Twitter (заблокирован на территории РФ) из Великобритании возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона финансово «поддерживать свободу» на Украине. Большинство комментаторов выступили против спонсирования «коррумпированной страны». «Господин Джонсон, можете на меня не рассчитывать. Я не хочу иметь ничего общего с этим коррумпированным режимом. Это вопиющая ложь и воровство, а не демократия», — приводит комментарий одного из пользователей РИА «Новости». «Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика», — присоединился второй. Некоторые пользователи сочли поддержку Украины странами Запада «кампанией по отмыванию денег». По их мнению, таким образом политики пытаются перевести внимание граждан с внутренних проблем. «Западные лидеры, похоже, гораздо больше озабочены свободой на Украине, чем в своих собственных странах», — говорится в комментариях. 24 августа Джонсон приехал в Киев отмечать День независимости. Британский политик вышел на прогулку с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидеров стран сопровождали около 20 военных. Позднее Джонсон заявил, что Великобритания испытывает трудности в экономике, однако продолжит оказывать помощь Украине. С аналогичным призывом ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, по словам которого Европе придется заплатить за помощь ВСУ.