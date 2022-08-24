Британцы отказались спонсировать «свободу на Украине»

25 августа 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter раскритиковали Джонсона за призыв «профинансировать свободу» Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователей Twitter (заблокирован на территории РФ) из Великобритании возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона финансово «поддерживать свободу» на Украине. Большинство комментаторов выступили против спонсирования «коррумпированной страны». «Господин Джонсон, можете на меня не рассчитывать. Я не хочу иметь ничего общего с этим коррумпированным режимом. Это вопиющая ложь и воровство, а не демократия», — приводит комментарий одного из пользователей РИА «Новости». «Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика», — присоединился второй. Некоторые пользователи сочли поддержку Украины странами Запада «кампанией по отмыванию денег». По их мнению, таким образом политики пытаются перевести внимание граждан с внутренних проблем. «Западные лидеры, похоже, гораздо больше озабочены свободой на Украине, чем в своих собственных странах», — говорится в комментариях. 24 августа Джонсон приехал в Киев отмечать День независимости. Британский политик вышел на прогулку с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидеров стран сопровождали около 20 военных. Позднее Джонсон заявил, что Великобритания испытывает трудности в экономике, однако продолжит оказывать помощь Украине. С аналогичным призывом ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, по словам которого Европе придется заплатить за помощь ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователей Twitter (заблокирован на территории РФ) из Великобритании возмутил призыв подавшего в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона финансово «поддерживать свободу» на Украине. Большинство комментаторов выступили против спонсирования «коррумпированной страны». «Господин Джонсон, можете на меня не рассчитывать. Я не хочу иметь ничего общего с этим коррумпированным режимом. Это вопиющая ложь и воровство, а не демократия», — приводит комментарий одного из пользователей РИА «Новости». «Это определенно не входит в мой список жизненно важных приоритетов как налогоплательщика», — присоединился второй. Некоторые пользователи сочли поддержку Украины странами Запада «кампанией по отмыванию денег». По их мнению, таким образом политики пытаются перевести внимание граждан с внутренних проблем. «Западные лидеры, похоже, гораздо больше озабочены свободой на Украине, чем в своих собственных странах», — говорится в комментариях. 24 августа Джонсон приехал в Киев отмечать День независимости. Британский политик вышел на прогулку с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидеров стран сопровождали около 20 военных. Позднее Джонсон заявил, что Великобритания испытывает трудности в экономике, однако продолжит оказывать помощь Украине. С аналогичным призывом ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, по словам которого Европе придется заплатить за помощь ВСУ.