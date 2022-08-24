24 августа 2022

В Пентагоне допустили возможность поставок истребителей Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, беспилотник, альтиус
Представитель Пентагона допустил возможность поставок истребителей Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом заявил на брифинге замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

«Я готов заявить вам, что [поставки] истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято», — приводит слова Кола РИА «Новости».

24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета. Некоторые типы вооружения могут поступить только через три года, заявлял ранее Кол. Белый дом поддерживает Украину и отправляет ей вооружение на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации республики.

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США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом заявил на брифинге замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол. «Я готов заявить вам, что [поставки] истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято», — приводит слова Кола РИА «Новости». 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета. Некоторые типы вооружения могут поступить только через три года, заявлял ранее Кол. Белый дом поддерживает Украину и отправляет ей вооружение на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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