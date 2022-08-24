Украина будет три года дожидаться поставок обещанного оружия США

25 августа 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Некоторые вооружения из нового пакета помощи США поступят на Украину лишь через три года Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые типы оружия из нового пакета военной помощи США Киеву могут поступить на Украину лишь через один-три года. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол. «Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов [на производство которых] уйдут месяцы. До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года», — цитирует американского чиновника ТАСС. По словам Кола, новый пакет военной помощи Украине рассчитан на долгосрочную перспективу и должен обеспечить поддержку Киеву на годы вперед. С 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Объемы поставок значительно возросли с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета.

Некоторые типы оружия из нового пакета военной помощи США Киеву могут поступить на Украину лишь через один-три года. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол. «Что касается систем вооружений в этом пакете. Мы говорим о системах, на заключение контрактов [на производство которых] уйдут месяцы. До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года», — цитирует американского чиновника ТАСС. По словам Кола, новый пакет военной помощи Украине рассчитан на долгосрочную перспективу и должен обеспечить поддержку Киеву на годы вперед. С 2014 года Пентагон выделил Киеву 15,5 миллиарда долларов военной помощи. Объемы поставок значительно возросли с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета.