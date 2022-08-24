24 августа 2022

В Кургане прощаются с отличником телерадиовещания СССР Даниловым

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Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург , свеча, лампада, вера, ночь
О смерти Николая Данилова сообщили его коллеги Фото:

Курганские телевизионщики сообщили о смерти Николая Николаевича Данилова. Опытного специалиста и организатора производства, неоднократно отмеченного грамотами и дипломами за эффективную работу, не стало на 85-м году жизни, рассказывают коллеги.

«Прощание с Николаем Николаевичем Даниловым пройдет в траурном зале областной клинической больницы (25 августа) с 10 часов 50 минут до 11 часов 50 минут. ГТРК „Курган“ выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги», — написано в telegram-канале «Вести-Зауралье».

Николай Николаевич — «Почетный радист СССР», отличник телевидения и радиовещания, ветеран труда. В сообщении указано, что вся трудовая биография Данилова была связана лишь с одним предприятием — Курганской государственной телерадиовещательной компанией. Он пришел работать инженером в телерадиоцентр Кургана после окончания Ленинградского института в 1965 году. Работал старшим инженером, начальником цеха телевидения. А в 1993 году его назначили на должность зампредседателя — техническим руководителем компании.

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Курганские телевизионщики сообщили о смерти Николая Николаевича Данилова. Опытного специалиста и организатора производства, неоднократно отмеченного грамотами и дипломами за эффективную работу, не стало на 85-м году жизни, рассказывают коллеги. «Прощание с Николаем Николаевичем Даниловым пройдет в траурном зале областной клинической больницы (25 августа) с 10 часов 50 минут до 11 часов 50 минут. ГТРК „Курган“ выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги», — написано в telegram-канале «Вести-Зауралье». Николай Николаевич — «Почетный радист СССР», отличник телевидения и радиовещания, ветеран труда. В сообщении указано, что вся трудовая биография Данилова была связана лишь с одним предприятием — Курганской государственной телерадиовещательной компанией. Он пришел работать инженером в телерадиоцентр Кургана после окончания Ленинградского института в 1965 году. Работал старшим инженером, начальником цеха телевидения. А в 1993 году его назначили на должность зампредседателя — техническим руководителем компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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