В Кургане прощаются с отличником телерадиовещания СССР Даниловым

О смерти Николая Данилова сообщили его коллеги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганские телевизионщики сообщили о смерти Николая Николаевича Данилова. Опытного специалиста и организатора производства, неоднократно отмеченного грамотами и дипломами за эффективную работу, не стало на 85-м году жизни, рассказывают коллеги.

«Прощание с Николаем Николаевичем Даниловым пройдет в траурном зале областной клинической больницы (25 августа) с 10 часов 50 минут до 11 часов 50 минут. ГТРК „Курган“ выражает соболезнования родным и близким нашего коллеги», — написано в telegram-канале «Вести-Зауралье».

Николай Николаевич — «Почетный радист СССР», отличник телевидения и радиовещания, ветеран труда. В сообщении указано, что вся трудовая биография Данилова была связана лишь с одним предприятием — Курганской государственной телерадиовещательной компанией. Он пришел работать инженером в телерадиоцентр Кургана после окончания Ленинградского института в 1965 году. Работал старшим инженером, начальником цеха телевидения. А в 1993 году его назначили на должность зампредседателя — техническим руководителем компании.