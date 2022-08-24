Человек Рашникова покинул заксобрание Челябинской области

Андрей Еремин полностью сосредоточится на своей работе на ММК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») Андрей Еремин покинул состав законодательного собрания Челябинской области. За досрочное прекращение его полномочий депутаты регионального парламента проголосовали на сессии 25 августа, подтвердили URA.RU в региональном парламенте.

«Проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Еремина представил комитет по регламенту и депутатской этике. Присутствующие проголосовали «за», постановление вступает в силу со дня принятия», — пояснили в пресс-службе ЗСО.

О грядущей отставке Еремина стало известно в середине августа. В челябинский парламент он попал осенью 2020 году по спискам «Единой России». В связи с этим, довыборы не будут нужны: мандат Еремина в ЗСО «унаследует» один из партийцев, стоявших в предвыборном списке после него. По информации URA.RU, им может стать Алексей Коваленко, начальник управления делами и социальным развитием ПАО «ММК».

Источники агентства связывают уход Еремина с резко выросшей на фоне санкций нагрузкой по основному месту работы. Его функционал на ММК (основной владелец Виктор Рашников) начал мешать депутатской деятельности.