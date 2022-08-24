Тюменца отправили в СИЗО за разговоры по телефону

Захар Захаров будет дожидаться суда в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени подозреваемому в мошенничестве, совершенном группой лиц, Захару Захарову сменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО за разговоры по телефону и активность в соцсетях. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Захаров нарушил условия содержания под домашним арестом. Он много разговаривал по телефону и сидел в социальных сетях», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что меру пресечения также ужесточили предполагаемому подельнику Захарова Александру Томилову. «18 марта 2022 года Ленинским районным судом Тюмени этим гражданам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 июля, затем СИЗО им заменили домашним арестом до 13 сентября 2022 года. Вчера обвиняемых суд вернул в СИЗО. Как стало известно из материалов представленных суду, Захаров нарушил условия меры пресечения в виде домашнего ареста. Томилов — условия досудебного соглашения» — указано в telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Там добавили, что в СИЗО они пробудут до 12 сентября. Ранее URA.RU писало о том, что в марте сотрудники ФСБ задержали начальника Службы безопасности ТюмГУ Михаила Захарова, его сына Захара Захарова, Александра Томилова и Дениса Авдеева. Они подозреваются в махинациях с землей на общую сумму более 100 млн рублей.