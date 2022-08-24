В селе Кетово Курганской области продается земельный участок с гаражом в стиле средневековой башни и мангальной зоной в виде крепости. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан».
«Предлагается земельный участок для строительства дома или коттеджа в СНТ „Южный“ Кетовского района. На участке имеется гараж, на свайном фундаменте, выполненный в стиле средневековой башни. Также имеется мангальная зона в том же стиле. Участок поделен на две зоны», — говорится в объявлении. Нижний и верхний ярусы разделяет лестничный марш и декоративные столбы.
Площадь земельного участка составляет около пяти тысяч квадратных метров. Стоимость имущества составляет около пяти миллионов рублей.
Необычный гараж продается на земельном участке площадью около пяти тысяч квадратных метров
Скрин с сайта «Циан»
На территории участка также есть мангальная зона в виде крепости
Скрин с сайта «Циан»
Стоимость земельного участка с гаражом и маннальной зоной стоит 4,7 млн рублей
Скрин с сайта «Циан»
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В селе Кетово Курганской области продается земельный участок с гаражом в стиле средневековой башни и мангальной зоной в виде крепости. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Предлагается земельный участок для строительства дома или коттеджа в СНТ „Южный“ Кетовского района. На участке имеется гараж, на свайном фундаменте, выполненный в стиле средневековой башни. Также имеется мангальная зона в том же стиле. Участок поделен на две зоны», — говорится в объявлении. Нижний и верхний ярусы разделяет лестничный марш и декоративные столбы. Площадь земельного участка составляет около пяти тысяч квадратных метров. Стоимость имущества составляет около пяти миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. По словам владельца, машина находится в рабочем состоянии. Электротранспорт стоит 450 тысяч рублей. Также сообщалось, что курганские бизнесмены продают гостиницы.