Стоимость земли с гаражом составляет около пяти миллионов рублей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Кетово Курганской области продается земельный участок с гаражом в стиле средневековой башни и мангальной зоной в виде крепости. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан».

«Предлагается земельный участок для строительства дома или коттеджа в СНТ „Южный“ Кетовского района. На участке имеется гараж, на свайном фундаменте, выполненный в стиле средневековой башни. Также имеется мангальная зона в том же стиле. Участок поделен на две зоны», — говорится в объявлении. Нижний и верхний ярусы разделяет лестничный марш и декоративные столбы.

Площадь земельного участка составляет около пяти тысяч квадратных метров. Стоимость имущества составляет около пяти миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. По словам владельца, машина находится в рабочем состоянии. Электротранспорт стоит 450 тысяч рублей. Также сообщалось, что курганские бизнесмены продают гостиницы.

Гараж выполнен в виде средневековой башни Скрин с сайта «Циан»

Необычный гараж продается на земельном участке площадью около пяти тысяч квадратных метров Скрин с сайта «Циан»

На территории участка также есть мангальная зона в виде крепости Скрин с сайта «Циан»