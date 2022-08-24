24 августа 2022

Под Курганом продают гараж в виде средневековой башни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость земли с гаражом составляет около пяти миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В селе Кетово Курганской области продается земельный участок с гаражом в стиле средневековой башни и мангальной зоной в виде крепости. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан».

«Предлагается земельный участок для строительства дома или коттеджа в СНТ „Южный“ Кетовского района. На участке имеется гараж, на свайном фундаменте, выполненный в стиле средневековой башни. Также имеется мангальная зона в том же стиле. Участок поделен на две зоны», — говорится в объявлении. Нижний и верхний ярусы разделяет лестничный марш и декоративные столбы.

Площадь земельного участка составляет около пяти тысяч квадратных метров. Стоимость имущества составляет около пяти миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. По словам владельца, машина находится в рабочем состоянии. Электротранспорт стоит 450 тысяч рублей. Также сообщалось, что курганские бизнесмены продают гостиницы.

Гараж выполнен в виде средневековой башни
Необычный гараж продается на земельном участке площадью около пяти тысяч квадратных метров
На территории участка также есть мангальная зона в виде крепости
Стоимость земельного участка с гаражом и маннальной зоной стоит 4,7 млн рублей

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В селе Кетово Курганской области продается земельный участок с гаражом в стиле средневековой башни и мангальной зоной в виде крепости. Соответствующее объявление размещено на сайте «Циан». «Предлагается земельный участок для строительства дома или коттеджа в СНТ „Южный“ Кетовского района. На участке имеется гараж, на свайном фундаменте, выполненный в стиле средневековой башни. Также имеется мангальная зона в том же стиле. Участок поделен на две зоны», — говорится в объявлении. Нижний и верхний ярусы разделяет лестничный марш и декоративные столбы. Площадь земельного участка составляет около пяти тысяч квадратных метров. Стоимость имущества составляет около пяти миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу троллейбус ЗИУ 682Г 1997 года выпуска. По словам владельца, машина находится в рабочем состоянии. Электротранспорт стоит 450 тысяч рублей. Также сообщалось, что курганские бизнесмены продают гостиницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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