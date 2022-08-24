Тюменцев предупредили о резком усилении ветра

26 августа в Тюмени резко изменится погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

26 августа на территории Тюменской области ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 18 м/с. Об этом сообщает telegram-канал регионального управление МЧС.

«26 августа на юге Тюменской области в дневные часы ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы местами до 18 м/с. Температура +23,+28», — указно в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области.

При резком усилении ветра жителям Тюменской области рекомендовано укрыться в ближайшем помещении. «Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в любом помещении или подземном переходе. Не стоит прятаться около стен домов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям или под деревьями», — отметили в региональном управлении МЧС.