Директорам школ в Новом Уренгое устроят проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы Нового Уренгоя по социальным вопросам Михаил Терещенко взялся за усиление блока образования после критики из правительства ЯНАО. Как сообщил агентству один из руководителей в депобразовании города, пожелавший остаться анонимным, начальство угрожает директорам школ увольнениями, если они не смогут улучшить показатели своей работы.

«Во вторник Михаил Терещенко провел заседание с начальником департамента образования Нового Уренгоя Мариной Аввакумовой и директорами школ. Там он сказал, что из-за того, что занимался рядом других вопросов, стоило ему чуть упустить работу департамента — и показатели снизились. Терещенко напугал директоров тем, что якобы сейчас будут пересмотрены контракты с ними, а по итогам года, если не будет работы на результат — увольнение», — рассказал агентству источник в образовании.

Инсайдер добавил, что согласно предоставленному главе ЯНАО Дмитрию Артюхову анализу, показатели сферы образования в Новом Уренгое значительно ниже, чем в других муниципалитетах региона. Также, по словам источника, Терещенко откроет набор кадрового резерва на пост директоров школ города, куда будут поставлены специалисты, вплоть до рядовых учителей. «Директоров по очереди приглашали на индивидуальное собеседование, которое проводила глава депобразования. Видимо начальство испугалось того, что переборщили с давлением на подчиненных, и те могут нажаловаться губернатору на угрозу увольнения. Все ждут негативных перемен», — отметил источник.

В администрации Нового Уренгоя агентству сообщили, что не будут открывать кадровый резерв и директорам школ бояться нечего. «Такие мероприятия не планируются», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи с празднованием в 2025 году юбилея Нового Уренгоя в город правительство округа направит куратора, который возьмет на себя часть полномочий нынешнего замглавы по соцвопросам Михаила Терещенко. Новый чиновний будет отвечать за управления культуры, спорта и молодежной политики.