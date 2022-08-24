Знакомый рассказал об убитой в Перми башкирской семье

25 августа 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Приятель убитой в Перми гостьи из Башкирии рассказал о ее жизни Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Перми жестоко убили мать и дочь из Башкирии Знакомый убитой в Перми 45-летней жительницы Башкирии Анатолий рассказал URA.RU, что Таисия была общительной женщиной. Свое криминальное прошлое она не скрывала, работала в Ишимбае на местном заводе и воспитывала дочь, которая также стала жертвой убийц. «Таисия была очень веселая, общительная, в своей дочки души не чаяла. Девочка просто ангел у нее была. Она какое-то время жила и работала в Краснодаре, потом вернулась в Ишимбай, устроилась на ООО „Идель Нефтемаш“. Знаю, что она была судима, она и не скрывала, но это было давно. Сама по себе Тая была очень хорошая», — рассказал знакомый семьи. Как ранее отмечали СМИ, убитая Таисия и пермская подруга, которая призналась в причастности к убийству, познакомились в колонии, где вместе отбывали срок. По неподтвержденным данным, конфликт между женщинами начался еще тогда. О смерти женщины и ее пятилетней дочери стало известно вечером 24 августа, до этого момента они считались пропавшими. Подозрения в убийстве пали на 59-летнюю Майю, к которой погибшая приехала в гости с дочерью. По версии следователей, во время посиделок между женщинами произошел конфликт, тогда Майя подговорила своего приятеля, который тоже присутствовал в гостях, убить женщину и ребенка. После совершения преступления тела они вывезли в лес и закопали.

Знакомый убитой в Перми 45-летней жительницы Башкирии Анатолий рассказал URA.RU, что Таисия была общительной женщиной. Свое криминальное прошлое она не скрывала, работала в Ишимбае на местном заводе и воспитывала дочь, которая также стала жертвой убийц. «Таисия была очень веселая, общительная, в своей дочки души не чаяла. Девочка просто ангел у нее была. Она какое-то время жила и работала в Краснодаре, потом вернулась в Ишимбай, устроилась на ООО „Идель Нефтемаш“. Знаю, что она была судима, она и не скрывала, но это было давно. Сама по себе Тая была очень хорошая», — рассказал знакомый семьи. Как ранее отмечали СМИ, убитая Таисия и пермская подруга, которая призналась в причастности к убийству, познакомились в колонии, где вместе отбывали срок. По неподтвержденным данным, конфликт между женщинами начался еще тогда. О смерти женщины и ее пятилетней дочери стало известно вечером 24 августа, до этого момента они считались пропавшими. Подозрения в убийстве пали на 59-летнюю Майю, к которой погибшая приехала в гости с дочерью. По версии следователей, во время посиделок между женщинами произошел конфликт, тогда Майя подговорила своего приятеля, который тоже присутствовал в гостях, убить женщину и ребенка. После совершения преступления тела они вывезли в лес и закопали.