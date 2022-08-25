Telegram-канал URA.RU попал в топ самых популярных в России

25 августа 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Telegram-канал URA.RU занял 26 место в топе самых популярных каналов российских СМИ в июле Фото: Анна Майорова © URA.RU Telegram-канал URA.RU попал в рейтинг самых популярных среди российских СМИ в июле. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия». В списке лучших каналов российских СМИ в Telegram URA.RU заняло 26 место. Рейтинг рассчитывался по среднему количеству просмотров постов в июле 2022 года. В рейтинге URA.RU стоит рядом с каналами «Коммерсанта», «Комсомольской правды» и «Матч ТВ». Ранее telegram-канал URA.RU попал в топ самых цитируемых в 2021 году. Наш telegram-канал также попал в топ самых популярных по итогам 2021 года.

Telegram-канал URA.RU попал в рейтинг самых популярных среди российских СМИ в июле. Рейтинг составлялся компанией «Медиалогия». В списке лучших каналов российских СМИ в Telegram URA.RU заняло 26 место. Рейтинг рассчитывался по среднему количеству просмотров постов в июле 2022 года. В рейтинге URA.RU стоит рядом с каналами «Коммерсанта», «Комсомольской правды» и «Матч ТВ». Ранее telegram-канал URA.RU попал в топ самых цитируемых в 2021 году. Наш telegram-канал также попал в топ самых популярных по итогам 2021 года.